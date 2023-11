Al matrimonio non c’è neanche un invitato | “Credevo di aver visto tutto | e invece…” Le nozze che non ti aspetti fanno il giro del web

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) L’organizzazione della cerimonia diè la parte più complicata e temuta dagli sposi. Tra la scelta dell’abito perfetto, la giusta acconciatura e una location che possa accontentare più invitati possibili, questa giovane coppia ha scelto di fare un evento più unico che raro. No, non stiamo parlando di entrate di scena spettacolari o di una festa contraddistinta dal divertimento sfrenato, tutt’altro. I due innamorati hanno infatti deciso di celebrare la funzione completamente da soli, senza amici, parenti e colleghi. Gli unici presenti erano due fotografi che hanno svolto anche il ruolo di testimoni in una location comunque suggestiva, la bellissima chiesa a San Salvatore in Lauro, in pieno centro Roma. Una storia singolare che ha ricevuto molti consensi dal critico popolo del web. A condividere il romantico evento in rete è stata Loredana Pronio – ex ...