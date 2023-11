AIL Roma | una serata di beneficenza al Piper per ricordare Laura Melidoni

(Di martedì 14 novembre 2023)– Unaspeciale quella che si terrà alClub diil prossimo 20 novembre, pernel giorno in cui avrebbe compiuto sessant’anni. La PRna, ricordata da molti per la sua professionalità e il suo incomparabile sorriso, è prematuramente scomparsa lo scorso 19 giugno, per le complicanze di una lunga malattia. La sua famiglia ha scelto di organizzare la festa che lei stessa avrebbe voluto, per celebrarla con tutti gli amici e con chi vorrà partecipare sulle note degli anni ’80 e ‘90, periodo storico di cuiè stata la regina indiscussa nel campo delle pubbliche relazioni. Figlia di Gianni, capo della redazione sportiva del Messaggero,...

L'evento del 20 novembre è a sostegno di"Vanessa Verdecchia"ODV, sezione autonoma di(Associazione Italiana contro le Leucemie, Linfomi e Mieloma), che opera per lo sviluppo e la ...

Serata speciale al Piper Club per ricordare Laura Melidoni. Il ... Metro

AIL Roma e Luca Barbarossa, 'La forza di una nota': la campagna ... Il Faro online

Una serata speciale quella che si terrà al Piper Club di Roma il prossimo 20 novembre, per ricordare Laura Melidoni nel giorno in cui avrebbe compiuto sessant'anni. (ANSA) ...Il 20 novembre è in programma al Piper Club di Roma, una serata per ricordare Laura Melidoni nel giorno in cui avrebbe compiuto sessant’anni.