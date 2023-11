Agrigento | Due Daspo per due giovani | ' condotte gravemente antisportive'

(Di martedì 14 novembre 2023) Palermo, 14 nov. (Adnkronos) - Il Questore diha adottato due provvedimenti di D.A.Spo. (divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive) nei confronti di due tifosi della compagine sportiva del “Trapani 1905 F.C.”, un uomo, M.D.B. di 21 anni ed una donna, G.S. di 22 anni, entrambi residenti a Erice che, "con le", hanno "rappresentato un concreto pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica". Le misure di prevenzione, predisposte dalla Divisione Polizia Anticrimine - Ufficio Misure di Prevenzione Personale sulla scorta degli elementi raccolti, scaturiscono dalla attività investigativa condotta dalla Digos della Questura diche ha permesso di "individuare diversi soggetti, di cui due al momento identificati, resisi responsabili ...

AGRIGENTO – Daspo sono stati firmati dal questore di Agrigento per due tifosi del Trapani 1905 Fc per “condotte antisportive e pericolose in occasione dell’incontro di calcio Akragas-Trapani tenutosi ...Lanciano petardi, bottiglie e fumogeni durante la gara di calcio tra Akragas e Trapani, questore emette due Daspo ...