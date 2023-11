Agrietour | “Agriturismi cruciali per le comunità appello per una nuova legge”

Leggi su giornaledellumbria

(Di martedì 14 novembre 2023) (Adnkronos) – “In molte zone dove non c’è il turismo è comunque presente l’agriturismo. Diamo lavoro nelle zone marginali, quelle più soggette allo spopolamento, facciamo formazione, facciamo vedere ai giovani e alle famiglie che ci vengono a trovare, come si fa il formaggio, il pane, come mangiare per poter vivere meglio e in salute, garantendo la salubrità e l’autenticità dei nostri prodotti, la qualità della nostra ospitalità”. Questo il messaggio lasciato dal presidente nazionale di Turismo Verde, l’Associazione per la promozione agrituristica di Cia-Agricoltori Italiani, Mario Grillo, alla 21° edizione di, ad Arezzo Fiere. Tra convegno inaugurale ‘Agriturismo, un modello internazionale di multifunzionalità’, meeting B2B, formazione e show cooking, Turismo Verde-Cia ha riconfermato, anche quest’anno, presenza e contributo importante alla kermesse ...