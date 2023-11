Agenda 2030 | l’Italia è sempre più indietro e ora deve correre

Leggi su quifinanza

(Di martedì 14 novembre 2023) Secondo il rapporto Zero Carbon Policy2023, dell’Energy&Strategy della School of Management del Politecnico di Milano, le emissioni di CO2 in Italia nel 2022 sono calate dell’1% rispetto al 2019, portando la riduzione totale a appena il 30% dal 2005.dovrebbeotto volte più veloce, e far scendere le sue emissioni del 4% ogni anno, per raggiungere l’obiettivo fissato dall’Europa nel pacchetto di provvedimenti Fitfor55, dal 9 ottobre interamente in vigore. Quest’ultimo prevede ridurre le emissioni di gas serra dell’Ue di almeno il 55% entro ilrispetto ai livelli del 1990. La strada da perè ancora lunga e tortuosa, eha un gap enorme da colmare: 125 milioni di tonnellate di CO2 equivalente, 15 milioni di tonnellate in più rispetto alle ...