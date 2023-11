AEW WWE | In risalita gli ascolti di Collision | nonostante gli spoiler Anche Smackdown va su | ben oltre i due milioni

Scotty 2 Hotty batte Sam Della Valle L'exSuperstar Scotty 2 Hotty, attualmente producer per la, ha sconfitto Sam Della Valle (accompagnato dal manager Vito Brambilla) con il patentato Worm. ...

WWE: Michael Cole snobba la AEW a Raw parlando di Cody Rhodes… scatenando l’ira dei fan Zona Wrestling

WWE: Michael Cole snobba la AEW durante Raw Tuttowrestling

The numbers are in for the latest episode of AEW Collision. Wrestlenomics reports that the November 11 episode of AEW Collision recorded 396,000 viewers. This is up from the November 4 episode of the ...In a new interview, Cody Rhodes discussed what is so different about his current stint in WWE from what he experienced the last time around.