AEW | The Bunny apre un account OnlyFans

(Di martedì 14 novembre 2023) Lo scorso fine settimana abbiamo riportato che Laura Dennis, nota nel mondo del wrestling come Theo Allie, ha concluso il suo contratto con la All Elite Wrestling. La lottatrice è stata rimossa dal sito ufficiale e successivamente la notizia è stata confermata da vari media. Come sta accadendo con molte altre lottatrici che terminano i loro contratti con grandi aziende e decidono di lavorare nella scena indipendente o in altri settori, Dennis si è unita alla piattaforma, un servizio di abbonamento per il proprio contenuto. Attraverso il suoufficiale su Instagram, Dennis ha confermato l’apertura del suo canale, dove i fan potranno abbonarsi per vedere il suo contenuto al costo di 19,99 dollari al mese disponibile a questo link: https://.com/lauraallie Il business su ...

Brixia Bone Breakers battonoSocial Elite Vittoria per i Brixia Bone Breakers, Mirko Mori e ... attualmente producer per la, ha sconfitto Sam Della Valle (accompagnato dal manager Vito ...

CM Punk ironizza su The Devil in AEW The Shield Of Wrestling

AEW: Le quote dei bookmakers per Full Gear 2023 Zona Wrestling

Sources close to Darius Jackson claimed that the squabble that led to the restraining order stemmed from an argument over their infant son Leo ...AEW will finish 2023 with a PPV from New York. Worlds End will be the latest event added to the AEW schedule and it promises to be an ...