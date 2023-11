Aestetica | successo per Beauty Contest Show | il concorso di make up targato Benedetta Riccio

Leggi su ildenaro

(Di martedì 14 novembre 2023) Si è conclusa, la più grande fiera d’estetica del Sud Italia a cui hanno partecipato professionisti della bellezza, del benessere e dell’acconciatura. All’interno del padiglione 3, lo stand diha catalizzato l’attenzione del pubblico per originalità, gusto ed eleganza come è nello stile dellaup artist e founder dell’omonima azienda nel settore-up. In un’atmosfera “very pink” dove tutte le tonalità del rosa contribuivano a mettere in risalto i vari corner allestiti nel segno del design più moderno, il mondo di Barbie ha preso forma trasferendo i visitatori nella dimensione del sogno, della bellezza e della femminilità di cui la bambola più celebre del mondo è l’incontrastata regina. L’imprenditrice campana, ogni giorno in un meraviglioso outfit preso in prestito ...