Addio a Meluso | la prossima estate il Napoli può cambiare DS

(Di martedì 14 novembre 2023) Secondo quanto riportato da Tuttosport, ilgià dallastagione potrebbe avere un nuovo direttore sportivo I partenopei sembrano destinati a grandi cambiamenti. Dopo Walter Mazzarri, Aurelio De Laurentiis vorrebbe mandar via anche Micheli ma non solo. Sulla via dell’ci sarebbe anche Mauro. A confermarlo Tuttosport: “L’idea è di inserire una figura L'articolo

Quello non è, è solo Riccardo Bigon invecchiato bene. E' dunque il 2009. Viene generato il ... Quest'anno diciamoa Mino Reitano, Michael Jackson, Mike Bongiono. Uccidono Stefano Cucchi. ...

Addio Meluso, il Napoli pensa a due nuovi DS per la prossima stagione AreaNapoli.it

Anche Meluso rischia il posto Siamo il Napoli

Noi e i nostri partner archiviamo e/o accediamo alle informazioni su un dispositivo (come i cookie) e trattiamo i dati personali (come gli identificatori univoci e altri dati del dispositivo) per annu ...Stando a quanto riportato da Tuttosport, non solo Rudi Garcia, allenatore del Napoli, ma anche Mauro Meluso, d.s. azzurro, rischia il posto: “L’idea è di ...