Adani | Cassano e Ventola vuotano il sacco | “Niente è irreversibile”

(Di martedì 14 novembre 2023) Arriva il comunicato disui motivi che hanno portato la separazione della BoboTV. Lo scorso 4 novembre Bobo Vieri ha aperto una delle sue puntate del programma ormai seguitissimo: La BoboTV, annunciando che avrebbe continuato da solo e che ringraziava i suoi ex colleghiper gli anni condivisi insieme. La separazione del quartetto è arrivata come un fulmine a ciel sereno ma nessuno ne ha ancora capito i reali motivi, anche perché dopo l’annuncio fatto da Vieri c’è stato un silenzio stampa per qualche giorno. Da questo silenzio poi ognuno ha detto la sua, le prime voci parlavano di un abbandono da parte dei tre che avevano lasciato Vieri da solo all’improvviso. Poi le dichiarazioni die Vieri a Striscia La Notizia ...

Malumori oggi confermati da una dichiarazione congiunta die Ventola che forniscono la loro versione dei fatti. Così su Instagram il noto commentatore sportivo: " Niente è ...

La fine della Bobo Tv fa ancora rumore. O meglio, gli addii di Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola stanno ancora facendo discutere, mentre Vieri ha lanciato un nuovo format in collaborazione.