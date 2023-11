Adani | Cassano e Ventola sui social | “Ucciso lo spirito della Bobo Tv”

e Ventola hanno detto la loro dopo la separazione dalla Bobo Tv di Vieri. Ecco il comunicatoe Ventola hanno detto la loro dopo la separazione dalla Bobo Tv di Vieri. ...

Bobo Tv, Adani-Cassano-Ventola durissimi con Vieri: "Presi in giro, impossibile andare avanti" Liberoquotidiano.it

Adani, Cassano e Ventola replicano a Vieri: "Ucciso lo spirito della Bobo TV" Tutto Juve

Nella nuova puntata di Bobo Vieri Talk Show su Radio TV Serie A con Rds, non poteva non intervenire anche Francesco Totti sul derby tra… Leggi ...La fine della Bobo Tv fa ancora rumore. O meglio, gli addii di Antonio Cassano, Lele Adani e Nicola Ventola stanno ancora facendo discutere, mentre Vieri ha lanciato un nuovo format in collaborazione.