Adani | «Bobo TV non esiste più! Quest’idea già dall’estate»

Leggi su inter-news

(Di martedì 14 novembre 2023) Daniele, uno degli ormai vecchi membri dellaTV, spiega nei dettagli i motivi della fine del progetto con Christian Vieri in diretta su Instagram. SPIEGAZIONI – Lelesi spiega: «pensava ad altro! I giorni prima di venerdì scorso c’è stato un confronto accesso professionale da parte mia, passano due giorni. Io, per primo comunico che questa situazione non mi piace e per qualche giorno mi fermavo. Dico ad Antonio e Nicola di andare lo stesso in onda, ma hanno detto la stessa cosa mia. Già ad Antonio non piaceva cosa era successo durante quella riunione chiarificatrice. Ma ad un tratto nascono nuovi format. Perché nessuno sapeva se era giusto cambiare, magari qualche idea balenava già da prima, già da quest’estate, magari nemmeno la manager lo sapeva. LaTv è il passato, non ...