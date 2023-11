Aciduria D | L-2-idrossiglutarica | la malattia di Indi Gregory | cos’è e come nasce

Leggi su dilei

(Di martedì 14 novembre 2023) Dal punto di vista medico, la storia della piccolasi è conclusa. La bimba è mancata. La sua vicenda, in ogni modo, permette di far luce su una patologia rarissima, che entra nel novero delle cosiddette malattie mitocondriali. Il nome della patologia ècombinata D,L-2-. Di cosa si tratta? Di un quadro che può assumere caratteristiche cliniche diverse ma è legato ad un errore congenito del metabolismo, a carico dei mitocondri. Cosa sono i mitocondri Si tratta di piccoli organi intracellulari. In pratica funzionanovere e proprie centrali di energia delle cellule e qusono basilari per il benessere dell’intero organismo. In pratica riescono ad estrarre energia da quanto arriva nella cellula fino a consentire la produzione di ATP, o ...