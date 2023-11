Accordo sul Fentanyl tra Biden e Xi? Demarais Ecfr spiega perché è importante

Leggi su formiche

(Di martedì 14 novembre 2023) Sia la Cina che gli Stati Uniti sono desiderosi di dimostrarsi capaci di “stabilizzare” le relazioni e di entrare in una modalità “senza sorprese”,Agathe, senior fellow dell’: “Washington e Pechino sanno che non hanno nulla da guadagnare nell’inasprire le tensioni con l’altra parte. Una mossa del genere danneggerebbe l’economia statunitense, un fattore determinante per le possibilità di rielezione di. Visto dalla Cina, un aumento delle tensioni tra Stati Uniti e Cina spaventerebbe ulteriormente le multinazionali e accelererebbe i loro piani di trasferimento della produzione dal territorio cinese, alimentando la disoccupazione”. “Quella tra Usa e Cina è una relazione competitiva, che può facilmente virare verso il conflitto se non viene gestita bene. È la prima responsabilità che abbiamo, e ...