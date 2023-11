Accademici italiani contro gli orrori di Tel Aviv

Leggi su lanotiziagiornale

(Di martedì 14 novembre 2023) Davanti ai massacri di civili di Gaza che continuano da quarantadue giorni, il mondo accademico italiano si mobilita. Sono oltre 4 mila i professori che hanno sottoscritto l’appello, inviato al ministro degli Esteri Antonio Tajani, alla ministra dell’Università Anna Maria Bernini e alla Conferenza dei rettori delle università, per chiedere di portare avanti una proposta per giungere a un cessate il fuoco immediato nella Striscia di Gaza, di pretendere dal premier israeliano Benjamin Netanyahu il rispetto del diritto umanitario internazionale e, non meno importante, di interrompere la collaborazione tra gli ateneie quelli israeliani in segno di protesta. Come si legge nella lunga missiva “in quanto membri delle comunità accademiche e dei centri di ricerca, scriviamo questa lettera in nome della pace e della giustizia, uniti dalla ...