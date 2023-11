Virtus:19,14, Shengelia 14 Milano: Shields 21, Mirotic 16, Lo 13 Leggi anche Banchi in cattedra: 'Ogni giorno mi chiedo come essere all'altezza della Virtus' Leggi i commenti ...

Abass e Lundberg mettono ko Milano nel derby d’Europa: Bologna vince 86-79 La Gazzetta dello Sport

La Virtus Bologna vince il derby nel segno di Iffe Lundberg! Olimpia ... Eurosport IT

Quarta vittoria di fila per la Segafredo che senza Mickey e Polonara, supera nella ottava giornata di Eurolega, la EA7 per 86 a 79. Quarta sconfitta di fila per Milano che senza Billy ...Gara bellissima, combattuta, con tanta energia tra due squadre che non hanno mai mollato, anche se l’ultimo quarto dell’Olimpia non è piaciuto: l’azzurro ne segna 14, il danese 19, dei quali 17 negli ...