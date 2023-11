A “Viva Rai2!” Favino recita poesie ai semafori e rimedia 3 euro | “La cultura paga”

(Di martedì 14 novembre 2023) Una puntata straordinaria quella di oggi (14 novembre) di “” l’ospite di Fiorello è Pierfrancesco. E l’attore decide di movimentarsi la giornata presentandosi con un teschio in mano come nell’Amleto di Shakespeare endo L’infinito di Giacomo Leopardi agli automobilisti in fila. Il compito è quello di “portare lain strada”. La partenza è stata dal semaforo di lungotevere Maresciallo Diaz in zona Foro Italico a Roma. Alla seconda performance arrivano anche treda un automobilista. “La”, ha detto. Clicca qui per vedere il video Fiorello: “Una scena memorabile” «Una scena che resterà negli annali della televisione italiana», ha concluso Fiorello. L’attore ha anche scherzato ...

Nella mattina di ieri, 13 novembre, in occasione del compleanno di Whoopi Goldberg , a "!" Fiorello e Mahmoo d hanno festeggiato l'attrice travestendosi da suore e cantando " I will follow Him " per omaggiare il film cult " Sister Act ". In risposta Whoopi Goldberg, durante il ...

Pierfrancesco Favino porta la cultura sulle strisce pedonali romani in un'esilarante gag di Viva Rai2!, complice il dispettoso Fiorello.