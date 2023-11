A “Viva Rai2!” Favino recita Leopardi ai semafori e rimedia tre euro | «La cultura paga» – Il video

Leggi su open.online

(Di martedì 14 novembre 2023) Nella puntata di oggi 14 novembre di “” l’ospite di Fiorello è Pierfrancesco. E l’attore decide di movimentarsi la giornata presentandosi con un teschio in mano come nell’Amleto di Shakespeare endo “L’infinito” di Giacomoagli automobilisti in fila. Il compito è quello di «portare lain strada». La partenza è stata dal semaforo di lungotevere Maresciallo Diaz in zona Foro Italico a Roma. Alla seconda performance arrivano anche treda un automobilista. «La», ha detto. «Una scena che resterà negli annali della televisione italiana», ha concluso Fiorello. L’attore ha anche scherzato sulla polemica degli interpreti stranieri per i personaggi italiani: «È ...