A Roma Capitale l’ambito riconoscimento ‘Rainbow Awards 2023” per le politiche inclusive

(Di martedì 14 novembre 2023) Si sono svolti ieri sera al Teatro Sala Umberto, i Rainbow– Premio Internazionale “per i diritti Lgbtqia+”. La manifestazione, organizzata dall’associazione Gaycs Lgbt+, ha visto susseguirsi sul palco la consegna di premi a chi in questo anno si è distint* nella promozione dei diritti lgbt+ nellae non solo. Il Rainbowriservato alle istituzioni è andato aper levicine alla comunità. Nel ritirare il premio il Sindaco Roberto Gualtieri ha sottolineato il lavoro che l’Ufficio Diritti LGBT+ sta portando avanti nelle varie aree dell’amministrazione ricordando tra l’altro, la formazione per il personale dipendente, il lavoro per l’apertura di uno sportello lgbt+ in ogni ...

...18 novembre sfileremo per le vie della, lunedì presidio a oltranza davanti al Ministero della Salute Dunque, ora gli animalisti tornano in piazza , per l'appunto il 18 novembre a, con ...

Sito Istituzionale | Rainbow Awards 2023, premiata Roma Capitale Roma Capitale

Fondazione per la gestione del turismo a Roma, firmato accordo tra ... Roma Capitale

Sempre più, anche in città come Roma che vivono le tendenze con un certo abbriviio ... Di casi virtuosi se ne trovano diversi nella Capitale, non una moltitudine ma in aumento. Uno di questi è Grani ...Una donna con marito e figli ha occupato una casa popolare in via Crocco, approfittando della momentanea assenza dell’assegnatario; ...