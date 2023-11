A Montemesola DoniAmo il Natale | ricco calendario di eventi benefici per oncoematologia pediatrica del SS Annunziata

Leggi su tarantinitime

(Di martedì 14 novembre 2023) Prima di riportare integralmente di seguito il comunicato stampa del sindaco diIgnazio Punzi, mi occorre fare dei ringraziamenti a titolo personale:Ringrazio l’Amministrazione Comunale tutta, in particolar modo il sindaco Punzi e l’assessore Angelo Santoro per aver accolto le mie istanze e per la collaborazione nata per questi.Ringrazio le associazioni di, Arci, ProLoco, Ant, Auser, Uncinettine, Fratres, Protezione Civile, Taranto Club, Milan Club, Asd Gioventù, Tre Colli, Il Carrozzone, le scuole di ballo, le palestre, le Confraternite, le associazioni musicali (spero di non aver dimenticato nessuno e se l’ho fatto chiedo scusa in anticipo). A tutti loro va il mio personalissimo ringraziamento per aver trasformato, con instancabile impegno, una semplice proposta in qualcosa ...