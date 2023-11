A «Lostricheria» arriva il nuovo menù degustazione

Leggi su ecodibergamo

(Di martedì 14 novembre 2023) Il percorso perfetto per farsi avvolgere dai sapori di mare, magari accompagnati da qualche bollicina. Il locale di Via Sant’Alessandro è pronto ad accogliervi per pranzi e cene in famiglia o tra amici. La mattina della Vigilia sarà aperto per il ritiro degli ordini d’asporto.