(Di martedì 14 novembre 2023)

Pattini a rotelle e kalashnikov . Siamo a, in Afghanistan , e questo è il modo in cui i servizi di sicurezza deipattugliano la città.

Napoli, Fatima in fuga dai talebani: «L'università mi ha dato un futuro» ilmattino.it

A Kabul i talebani pattugliano la città sui pattini TGLA7

Ho finito la scuola e ho frequentato l’Università medica di Kabul. Il 15 agosto 2021, quando i talebani hanno preso il controllo di Kabul e le porte di scuole e università sono state chiuse, è ...Fatima Mahdiyar ha raccontato la sua storia, quella di una giovane donna costretta a scappare dall’Afghanistan quando i talebani hanno preso il potere del suo Paese. Viveva a Kabul dall’età di tre ...