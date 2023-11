A ‘GialappaShow’ il falò di confronto tra Giambruno e Meloni | cosa è successo

Leggi su funweek

(Di martedì 14 novembre 2023) Quella di lunedì 13 novembre in prima serata su TV8 (e in simulcast su Sky Uno) è stata una puntata di GialappaShow particolarmente scoppiettante. Il programma della Gialappa’s Band con Marco Santin e Giorgio Gherarducci ha, infatti, regalato nuove gag e imitazioni inedite che hanno calamitato ancora una volta l’attenzione del pubblico televisivo. Alla guida dello show, come sempre, il Mago Forest affiancato dall’attrice, conduttrice televisiva, modella ed ex ballerina Rocío Muñoz Morales. Ma? Foto di Jule Hering da Ufficio Stampa Grande (doppia) performance per Valentina Barbieri, che dopo essersi calata nei panni di Ilary Blasi, ha interpretato per la prima volta la cantante Madame (qui il video). Non solo: l’imitatrice ha anche dato volto alla premiere Giorgiaprotagonista di undi ...