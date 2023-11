A Gaza l’accesso all’acqua è sempre stato difficile Ma oggi è un diritto negato

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di martedì 14 novembre 2023) Prima dell’assedio di questi giorni, i due milioni di abitanti della Striscia disoffrivano di una costante carenza d’acqua, insopportabile soprattutto in estate. L’acqua usciva dal rubinetto salata e inquinata, in genere non potabile, quando usciva. Per gli usi non alimentari, i residenti erano costretti a utilizzare quest’acqua di pessima qualità in assenza di alternative. L’acquedotto funzionava in modo intermittente, irregolare e imprevedibile, tanto da costringere la gente a installare serbatoi di compenso sui propri tetti. Per bere e cucinare la gente non aveva altra scelta che acquistare acqua confezionata, spesso di qualità scadente, nonostante le difficoltà economiche. Non trovo indicazioni sul costo dell’acqua imbottigliata a, ma il costo medio nel mondo è circa 50 dollari al litro, con un minimo di 10 in Egitto. E neppure i ...