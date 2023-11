A che punto è la digitalizzazione della scuola?

(Di martedì 14 novembre 2023) Missione, praticamente impossibile. Ladeve scontare, da anni, un ritardo nello sviluppo di nuove tecnologie e nell’applicazione degli ecosistemi digitali a un metodo – quello imposto a livello ministeriale – che ha sempre nell’offline la sua componente principale e la sua guida fondamentale. Tuttavia, alcuni tentativi (il registro elettronico prima, la DAD e la DID che si sono rese indispensabili nel periodo del coronavirus, ora la piattaforma UNICA) vanno nella direzione di modernizzare e digitalizzare gli istituti di ogni ordine e grado. LEGGI ANCHE > Dalla piattaforma UNICA all’accesso tramite SPID e CIE, i passi in avanti nelladigitalenella, il binario morto dopo il cambio di governo Qualche giorno fa, il professore ordinario di ...

... con una "normalizzazione" del lavoro da remotoha portato, tra l'altro, alla riduzione dei costi legati alle sedi di lavoro e degli spostamenti casa - lavoro. Da quest'ultimodi vista i ...

A che punto è il progetto per fare di Gorgona un esempio di ... Greenreport: economia ecologica e sviluppo sostenibile

A che punto sono i decreti attuativi legati al Pnrr Fondazione Openpolis

Roma, 14 nov. (Adnkronos) - La "problematica" relativa all’attuazione del sistema Ets in relazione al settore del trasporto marittimo "è stata giustamente posta" in sede Ue perché "il calcolo non è st ...Milano, 14 nov.- (Adnkronos) - “L’empowerment femminile, ovvero la valorizzazione delle donne nei vari ambiti della vita sociale, economica, politica e culturale, è da sempre al centro del mio impegno ...