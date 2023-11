A 13 anni si uccide con una sciarpa | si fa strada l’ipotesi della sfida social

Leggi su thesocialpost

(Di martedì 14 novembre 2023) Tragedia a Novi Ligure, in provincia di Alessandria dove un ragazzo di 13si è tolto la vita. L’adolescente, studente e giocatore nelle giovanili di una squadra di calcio locale, si è ucciso con una. Inutile il ricovero in ospedale, dopo la drammatica scoperta, alcuni giorni fa, da parte del padre nella propria abitazione. La Procura di Alessandria ha preso in carico il caso, in particolare la sezione dedicata ai Minori.LEGGI ANCHE: Disabile violentato e torturato dai compagni di scuola, 3 arresti nel napoletano Si faNonostante il 13enne non avesse accanto a sé alcuno strumento tecnologico, computer o telefonino si fache il giovane abbia aderito a una ...