5 riti magici da fare a Santa Lucia per avere amore e fortuna

Leggi su dilei

(Di martedì 14 novembre 2023) È una notte speciale quella tra il 12 e il 13 dicembre. Una notte che per i bambini ha il sapore della magia, dei desideri che si trasformano in realtà, ma anche della luce, della speranza e delle tradizioni. Perché è quella in cui si celebra, che porta con sé doni per i più piccoli. Ma non solo: essendo legata alla vista è anche ladella luce e durante queste ore si possonospeciali, propiziatori, perché sono istanti di profonda connessione e di grande rinascita interiore. Non stupisce che i festeggiamenti a lei dedicati si tengano in quello che un tempo era il giorno più corto dell’anno e che in alcune città anticipi il Natale portando lei stessa dei regali ai bambini.è amatissima e il suo culto è davvero molto antico, oltre ...