27 novembre 2023 | Cyber Monday

(Di martedì 14 novembre 2023) Il 27è dedicato al, cioè la giornata di ventiquattro ore di sconti che si attivano alle 00:01 del lunedì mattina e durano fino alle 23:59 del giorno stesso. Quest’anno ilcade il lunedì successivo al Black Friday, entrambi momenti attesissimi dell’anno per effettuare acquisti online e non, su

UniCredit ha reso noto di aver acquistato , dal 6 al 10, complessivamente 8.797.772 azioni proprie al prezzo medio ponderato di 23,6676 euro, nell'ambito del programma di acquisto di azioni ordinarie avviato il 30 ottobre(la "Prima ...

Sciopero generale venerdì 17 novembre 2023, a rischio i trasporti: orari di treni, bus e metro città per città Fanpage.it

Sciopero 17/11 Cgil-Uil, Salvini: “Se non viene ridotto entro la mezzanotte precetterò” Sky Tg24

Si pedalerà su un tracciato di 2,5 km da ripetere più volte in base alle categorie. Il programma prevede il ritrovo e la verifica licenze, alle ore 7.30 presso la Bocciofila Comunale. Alle ore 8.45 è ..."Come abbiamo detto anche alla Commissione e proprio come atto di responsabilità, abbiamo già esentato il trasporto aereo e portato a quattro ore, dalle 9 alle 13, quello dei vigili del fuoco".