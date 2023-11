(Di martedì 14 novembre 2023) L’attivista svedeseper il clima “non ci rappresenta” e con le sue dichiarazioni sul conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas “ha ferito molti“. E’ quanto comunica la sezione tedesca del gruppo di ambientalistiforcon un messaggio su X. Le centouno persone che lavoravano per le Nazioni Unite ae sono rimaste uccise in più di un mese di bombardamenti di Israele erano tutte palestinesi. Lo ha detto il portavoce dell’Onu Ste’phane Dujarri. E’ stato anche osservato un minuto di raccoglimento con bandiere a mezz’asta. Secondo quanto diffuso dall’agenzia di stampa statale palestinese Wafa, 31 corpi sono stati estratti dalle macerie nel campo profughi di Jabalya, nel nord di, colpito da un nuovo attacco israeliano. Il capo della ...

Quali Film ci sono da vedere Stasera in TV

Sciopero generale venerdì 17 novembre 2023, a rischio i trasporti: orari di treni, bus e metro città per città Fanpage.it

Katyna Ranieri, la follonichese che cantò alla notte degli Oscar, sarà la protagonista del prossimo 25 novembre: a lei sarà dedicata l'Arena spettacoli del parco Centrale di Follonica e in suo ricordo ...MONTELPARO (FM) – Una scossa di terremoto ha scosso le Marche nella serata di oggi, martedì 14 novembre. Secondo l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, l’epicentro si trova a Montelparo, in ...