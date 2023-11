13 Novembre 2023 – I ragazzi Fridays for Future “licenziano” Greta Thunberg Intanto sale a 101 il conto degli operatori Onu uccisi a Gaza

(Di martedì 14 novembre 2023) L’attivista svedeseper il clima “non ci rappresenta” e con le sue dichiarazioni sul conflitto tra Israele e il movimento islamista palestinese Hamas “ha ferito molti“. E’ quanto comunica la sezione tedesca del gruppo di ambientalistiforcon un messaggio su X. Le centouno persone che lavoravano per le Nazioni Unite ae sono rimaste uccise in più di un mese di bombardamenti di Israele erano tutte palestinesi. Lo ha detto il portavoce dell’Onu Ste’phane Dujarri. E’ stato anche osservato un minuto di raccoglimento con bandiere a mezz’asta. Secondo quanto diffuso dall’agenzia di stampa statale palestinese Wafa, 31 corpi sono stati estratti dalle macerie nel campo profughi di Jabalya, nel nord di, colpito da un nuovo attacco israeliano. Il capo della ...

Sky Cinema e NOW : The Estate - Mercoledi 15 Novembre 2023

Sky Cinema e NOW : The Great Wall - Giovedi 16 Novembre 2023

14 Novembre 2023 – Israele non apre il suo valico di Kerem Shalom con Gaza agli aiuti umanitari

Roma, 16Il no alla carne sintetica è "un esempio che va oggi portato nel contesto europeo per tenere la giusta attenzione alla difesa della salute dei nostri cittadini. Le persone non possono ...

Stipendio novembre 2023, cedolino visibile su NoiPA. In attesa delle novità di dicembre Orizzonte Scuola

Domenica 19 novembre alle ore 11 si terrà la visita guidata “Le mura raccontano, storia di Castello D’Albertis”, a cura dei Servizi Educativi della Cooperativa Solidarietà e Lavoro, per scoprire la ...Tutto pronto per il Round 9 di EuroLeague nella seconda settimana con doppio turno martedì/mercoledì e giovedì/venerdì. Questa sera in campo ...