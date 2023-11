100 donne abusate dai dipendenti dell’OMS nella Repubblica Democratica del Congo | risarcite con 250 dollari

Leggi su metropolitanmagazine

(Di martedì 14 novembre 2023) L’agenzia di stampa Associated Press ha scritto di aver avuto accesso a un rapporto interno dell’Organizzazione Mondiale della Sanità (OMS) in cui si dice che circa 100delladelsono statecon 250(circa 230 euro) ciascuna per gli abusi sessuali subiti da parte didell’organizzazione tra il 2018 e il 2020. Il rapporto è stato realizzato a marzo da Gaya Gamhewage, direttriceper la prevenzione e la risposta allo sfruttamento, all’abuso e alle molestie sessuali, e riguarda uno scandalo su cui l’OMS aveva condotto un’indagine interna negli anni scorsi: nel settembre del 2021 una commissione di inchiesta indipendente aveva concluso che tra il 2018 e il 2020, quando l’OMS era ...