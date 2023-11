Zverev star alle Atp Finals 2023 | vincere con il diabete è possibile

Leggi su forzearmatenews

(Di lunedì 13 novembre 2023) (Adnkronos) – "Sono diabetico. Se non mi inietto insulina mentre gioco, rischio la vita". Con queste parole il tennista Alexander, impegnato a TorinoAtp, ha annunciato tempo fa di essere affetto dadi tipo 1. Stesso destino per il calciatore Nacho Fernandez, difensore del Real Madrid, e Mark Andrews, tight end dei Baltimore Ravens nella NFL. Tra gli ex calciatori anche la stella del Manchester United Paul Scholes ha ildi tipo 1. Oggi l'ostacoloper gli sportivi ad alto livello, e non solo, sembra comunque superato. Un tabù che un tempo impediva di gareggiare ma oggi non è più così, anzi l'attività fisica diventa uno degli strumenti terapeutici. "Esiste un legame vantaggioso trae attività fisica, in termini di ...