Zeman scatenato mentre suona la fisarmonica | ma sarà tutta farina del suo sacco?

(Di lunedì 13 novembre 2023) E' diventato subito virale sul web un video che mostra l'allenatore del Pescarache in un localelacon una maestria incredibile. Ma agli osservatori più attenti non è sfuggito ...

E' diventato subito virale sul web un video che mostra l'allenatore del Pescarache in un locale suona la fisarmonica con una maestria incredibile. Ma agli osservatori più attenti non è sfuggito che il tecnico sta simulando così tanta abilità. Dietro di lui si intravede la ...

Zeman scatenato mentre suona la fisarmonica: il video con il ‘trucchetto’ Corriere TV

Zeman e la fisarmonica: scatenato tra vino e musica, ma guardate bene... Tuttosport

Il tecnico del Pescara Zdenek Zeman ripreso in video mentre suona la fisarmonica. Immagini che sono diventate subito virali sul web e hanno divertito tifosi e non degli abruzzesi. Un siparietto divert ...Giornata di vigilia per il Pescara. Gli abruzzesi, reduci dal passaggio del turno in Coppa Italia di Serie C dopo aver battuto di misura il Pineto, domani si riproietteranno sul campionato per il matc ...