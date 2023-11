Zazzaroni | «Rigorino su Thuram | più rigore per l’Inter era un altro»

Leggi su inter-news

(Di lunedì 13 novembre 2023)definisceil penalty assegnato adurante la partita trae il Frosinone. Il commento del giornalista. CAPOLAVORO E RIGORI ? Ivan, in collegamento su Pressing, parla di alcuni episodi di Inter-Frosinone: «Gol Dimarco? Il piede ce l’ha, forse è il sinistro più recobiano in circolazione.? Piùquell’su Mkhitaryan che questo. Lì colpisce prima la coscia. Questo del francese è». Inter-News - Ultime notizie e calciomercato Inter - Il presente contenuto è riproducibile solo in parte, non integralmente, inserendo la citazione della fonte (Inter-News) e il link al contenuto originale () © Inter-News.it 2014-2023 - Tutti i diritti riservati