Zara | la giacca oro con paillettes virale per questo autunno 2023

Leggi su metropolitanmagazine

(Di lunedì 13 novembre 2023)è sicuramente uno dei fast fashion più gettonati, il design degli articoli del marchio è principalmente ispirato e influenzato dalle passerelle, che adatta i capi rendendoli più accessibili al pubblico. Peril pezzo forte del marchioè laoro in, diventatasul web., labomber oro: come i capi diventano virali Come sappiamoè conosciuta per il suo modello di business, ovvero il fast fashion. Si tratta di un modello di produzione e consumo che si basa sulla realizzazione di capi di moda a prezzi medio-bassi. Le aziende ditipo cercano di rispondere in maniera rapida alle ultime tendenze producendo e distribuendo i capi in ...