Yu Yu Hakusho | ecco il trailer

Leggi su tuttotek

(Di lunedì 13 novembre 2023) In occasione della Geeked Week, è stato diffuso il primoufficiale del nuovo live-action Netflix, Yu Yucosa sappiamo La serie TV Yu Yu, conosciuta anche come Yu degli Spettri, sta finalmente arrivando su Netflix. L’evento Geeked Week ha permesso alla piattaforma streaming di diffondere il primodella serie. Diamo un’occhiata, scoprendo, per chi non ne fosse al corrente, anche la trama e il cast. Trama e cast Di cosa tratterà questo nuovo live -action? La vicende partono dal giorno in cui lo studente Yusuke è costretto ad affrontare la propria morte, nel tentativo di salvare un bambino. Giunto nell’aldilà, il ragazzo incontrerà Botan, che gli comunicherà che il suo eroico gesto gli permetterà di tornare nel mondo umano, ma solo se compirà una difficile ...