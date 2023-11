Yamaha XSR900 GP | la moto retrò svelata a EICMA 2023

L'Eicma 2023 diè stato caratterizzato principalmente dalle novità a tre cilindri. Attorno al motore della ...è stata presentata la nuova generazione di MT - 09 (anche SP) e la bellissima...

Nuova Yamaha XSR900 GP, tributo alle corse! Motociclismo.it

Yamaha svela la nuova XSR900 GP ispirata al passato La Gazzetta dello Sport

Team Blue is bringing back many favorites for 2024, but there's a certain sport heritage bike that isn't there.Yamaha has revealed the pricing for the new Yamaha XSR900 GP, and for the bottom fairing that adds to its racing aesthetic ...