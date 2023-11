Xavi alla Garcia | il Barcellona gioca male e lui se la prende con i giornalisti “cattivi”

Leggi su ilnapolista

(Di lunedì 13 novembre 2023) Ilha vinto, come ultimamente fa, un po’ stentando, col piccolo Alavés. Poiè andato in conferenza stampa e se l’è presa coi: “”. Unoin versione(con risultati non proprio uguali) lascia un po’ interdetta la stampa spagnola.ha sparato più volte contro la stampa, “molto critica ed esagerata”. “Le sue parole non hanno sorpreso chi lo conosce – scrive As – L’allenatore è solitamente molto consapevole dei messaggi e, soprattutto, della storia che viene imposta dai media. Esi è sentito preso di mira dopo la sconfitta nel Clásico e, soprattutto, per le due brutte partiteReal Arena (Real Sociedad) e ad Amburgo (Shakhtar). Con risultati diversi, ma stesse terribili sensazioni in ...