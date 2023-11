X Factor 2023 | quattro chiacchiere con Gaetano de Caro

(Di lunedì 13 novembre 2023) La nostra intervista ade, concorrente di Xche al termine della terza serata live ha douto salutare lo show dopo un combattuto ballottaggio. Terzo live e prima serata tematica ad X,lo show Sky Original prodotto da Fremantle, dove tutte le assegnazioni dovevano vertere sul concetto di "musica ribelle", ovvero quei brani che nel corso degli anni hanno fatto parte di un movimento di ribellione personale o collettivo, pezzi iconici dal grande significato che hanno costituito una sfida piuttosto impegnativa per ciascun concorrente in gara. Fedez, Ambra Angiolini, Morgan e D'Argen D'amico hanno proposto ai loro ragazzi dei veri e propri mostri sacri della musica italiana ed internazionale, mostrando come con la musica si possa comunicare mettendo in ...

Come vi abbiamo raccontato in questo precedente articolo ( https://www.ragusah24.it//11/10/due - ragusani - a - x -- malta - la - puntata - in - onda - domenica - sera/ ) Mirco e Nicol ...

X Factor 2023: i beauty look più belli della terza puntata AMICA - La rivista moda donna

X Factor 2023: Daily X Factor 2023, i commenti nel backstage del 3° Live X Factor

La nostra intervista a Gaetano de Caro, tra gli artisti di X Factor 2023 appartenente alla squadra di Ambra Angiolini.Proprio lui è stato scelto come hair stylist ufficiale di X Factor ed è già pronto per acconciare i partecipanti alla puntata che andrà in onda dal vivo giovedì. Dopo le importanti esperienze di Miss ...