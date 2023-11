WWE | Un 2023 non troppo impegnativo per Roman Reigns solo 11 match totali per lui

(Di lunedì 13 novembre 2023) Se da una parte abbiamo stiamo vivendo una vera e propria era con il regno da Undisputed WWE Universal Champion di, dall’altra c’è da dire che soprattutto nell’ultimo anno sembra che il campione non si sia sprecato più di tanto e le sue assenze prolungate stanno creando più di qualche malumore. E se confrontiamo delle statistiche questo malcontento dei fan sembrerebbe più che giustificato. Minimo sforzo, massimo risultato Infatti se prendiamoquestosi può notare comeabbia lottato solamente 11 incontri e5 di questi validi per il suo titolo. Inoltre se andiamo a vedere più nel dettaglio, spicca l’assenza dia Raw e a SmackDown, soprattutto in quest’ultimo, show di appartenenza del campione. Infatti di questi 11 ...

Tribute To The Troops, lo speciale della WWE dedicato all'esercito USA si terrà il prossimo venerdì 8 dicembre.All’evento era anche presente anche Triple H. Oltre al capo del team creativo della WWE erano presenti persone di alto calibro come l’ex presidente degli Stati Uniti, Donald Trump, e la Rockstar Kid ...