WWE | Smentito un grosso rumor su Randy Orton

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 13 novembre 2023) La WWE si sta preparando a mettere in scena uno dei suoi Big Four annuali, Survivor Series. Con il premium live event ormai alle porte, si fanno sempre più insistenti le voci di un ritorno dial suddetto evento. Ma c’è di più: sta circolando da pochissimo ilche per The Viper sarebbe programmato un ritorno con vittoria titolata. A quanto sembra, l’informazione è venuta fuori durante un episodio di Keepin’ It 100, podcast di Konnan e Disco Inferno, dove quest’ultimo ha menzionatotra i nomi papabili per sconfiggere Roman Reigns e porre fine al suo regno storico. Ecco le sue parole. “Se torna, saràa battere Reigns” “No, non sarà Gunther. Non è il tipo che andrebbe over con i fan se battesse Roman. Dubito che dubito avrebbe abbastanza heel heat. Al momento ti ...