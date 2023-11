WWE | 18 anni fa la morte di Eddie Guerrero | i fan lo ricordano sui social

Leggi su zonawrestling

(Di lunedì 13 novembre 2023) Cade quest’oggi una triste ricorrenza, quella delladi. Sono passati 18da quel triste 13 novembre 2005 che sconvolse il mondo del wrestling.non è mai stato dimenticato ed è rimasto nel cuore di familiari, amici e fan di tutto il mondo. Il suo nome, oggi, è in tendenza sui varicon i fan che gli hanno reso omaggio e lo hanno ricordato.mai dimenticato I fan di tutto il mondo hanno ricordatoa 18dalla sua. Sono numerosissimi i post in sua memoria pubblicati sui vari. Qui sotto alcuni di essi.passed way 18 years ago Today. Here’s the moment he ...