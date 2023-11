Wired Next Fest | appuntamento a Firenze

Il 30 novembre a Palazzo ...

Wired Next Fest di Firenze, i primi ospiti WIRED Italia

Al Wired Next Fest 2023, donne naturalmente portate per le Stem WIRED Italia

Il Wired Next Fest, il più grande evento a partecipazione gratuita in Italia dedicato all’innovazione e alle tecnologie digitali, per la sua decima edizione, torna a Firenze il 30 novembre a Palazzo ...Da Lucrezia Reichlin ad Appino, da Tito Faraci a Tiberio Cosmin, da Roberto Perotti a Juan Carlos de Martin: ecco chi ci sarà nella tappa toscana del nostro evento, in un format speciale per i neo-dic ...