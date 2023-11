VOTI&STATS – Napoli | Garcia chiude all’insegna del numero 4

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 novembre 2023) I voti di Rudidopo la sconfitta di ieri, che rischia di essere anche l’ultima partita del tecnico sulla panchina delProbabilmente, fosse finita 0-0, non sarebbe cambiato un granché il giudizio sul merito della balbettante prestazione delcontro l’Empoli. Il gol nel finale di Kovalenko, propiziato da un tiro bellissimo, non ha fatto che rendere più amara la giornata e devastante date le conseguenze sul tecnico. Gli Expected Goals dicono che Raspadori e compagni hanno fatto troppo poco per andare a segno (0.86 a 0.43), nonostante il portiere Berisha abbia oggettivamente salvato il risultato in una serie di circostanze. Soprattutto il primo tempo, dove la squadra di casa ha concluso 7 volte a fronte delle 11 della ripresa, ha ulteriormente condannato la scelta del tecnico francese di affidarsi a un 4-2-3-1 ...