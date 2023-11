VOTI&STATS – Lazio-Roma | Sarri e Mourinho pari in tutto

Leggi su calcionews24

(Di lunedì 13 novembre 2023) Tutti i numeri e le statistiche della sfida tra, terminata con il punteggio di 0-0. Tutti i dettagli Una gara giustamente finita 0-0, con 7 tiri per lae 8 per la, un volume molto basso, che denota una certa prudenza da parte di entrambe le squadre. Significativo che intà ci siano molte voci, tra le quali la percentuale di passaggi riusciti (giusto uno 0,6 in più per i biancocelesti) e quella del possesso palla (ha prevalso la formazione dicon il 50,7%).Com’è stato valutato l’operato dei due mister? Nella stessa maniera, ma con giudizi e voti diversi. Per il Corriere dello Sport entrambi sono meritevoli di un 6, per La Gazzetta dello Sport, invece, si guadagnano l’insufficienza con il 5,5. Ecco nel merito cosa si è scritto di ...