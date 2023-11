Volo Lamezia-Orio cancellato per maltempo | disagi per 200 passeggeri

(Di lunedì 13 novembre 2023) TRASPORTI. È successo nella serata di domenica 12 novembre. L’aereo a causa delnella zona non è riuscito ad atterrare per poter poi far salire i viaggiatori diretti a Bergamo.

TRASPORTI. È successo nella serata di domenica 12 novembre. L’aereo a causa del maltempo nella zona non è riuscito ad atterrare per poter poi far salire i viaggiatori diretti a Bergamo.A causa del maltempo il volo per Bergamo non è riuscito ad atterrare. Sono rimasti fino a tarda notte allo scalo prima della cancellazione LAMEZIA TERME Notte da incubo per oltre duecento viaggiatori ...