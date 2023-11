Volley femminile | le migliori italiane della 7° giornata di A1 Egonu | ex devastante a Novara! Bracchi si conferma

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023) LE7ªDI SERIE A1 OFELIA MALINOV: Prende per mano Chieri in una di quelle serate dove di solito si perde e guida le compagne ad un successo insperato e molto importante con la forzatranquillità ritrovata e con grande grinta che sfodera soprattutto nella rimonta del tie break. ILARIA SPIRITO: Grande prova del libero di Chieri in ricezione dove chiude con un ottimo 76% di positività, sia in difesa dove risulta decisiva in più di unì’occasione. PAOLA: Stavolta il big match da ex lo vince e fa di tutto per vincerlo: 30 punti con il 55% in attacco e due muri per l’opposta di Milano che gioca un match da protagonista assoluta. FEDERICA SQUARCINI: E’ tra le protagoniste del successo di Conegliano contro Firenze. Mette a terra 9 palloni con il 67% ...