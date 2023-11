Volley femminile | Busto Arsizio fucina di giovani italiane | Bracchi e Frosini sempre più scatenate con Velasco

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023)ha ingranato la marcia giusta nella Serie A1 di. Dopo cinque sconfitte consecutive maturate in avvio di stagione, le Farfalle si sono riprese e hanno infilato due successi di fila: settimana scorsa hanno regolato Vallefoglia con un secco 3-0 e ieri si sono imposte per 3-1 sul campo di Casalmaggiore. Tra l’altro l’ultima affermazione è giunta dopo giorni turbolenti, caratterizzati dalla nomina di Julioa CT della Nazionale a partire dal 1° gennaio. Nei fatti il Guru dovrà lasciare la panchina della società lombarda prima di Capodanno visto che la Federazione non gradisce il doppio incarico, con il comprensibile malcontento di. La situazione attuale, tenendo presente che il tecnico ha fatto valere una clausola presente ...