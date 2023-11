Volley | chi è Francesco Sani | il giovane schiacciatore italiano | nato in America | che sta esplodendo a Verona

Leggi su oasport

(Di lunedì 13 novembre 2023)è uno dei nuovi volti della Superlega, il massimo campiodimaschile. Il suo nome si è distinto in maniera perentoria nelle ultime due partite giocate con la maglia di, le sue prime in carriera nel torneo più importante: ieri sera ha messo a segno 12 punti (1 ace, 41% in attacco, 49% in ricezione) nel match vinto contro Catania per 3-1; mercoledì sera aveva esordito nella sconfitta contro Monza (3-1) ed era stato il top scorer degli scaligeri con 18 punti (52% in fase offensiva, 42% in ricezione, 2 muri). Loha 21 anni ed ènegli USA, il 16 luglio 2002 a Greenbrae. Alto 203 centimetri,si sta rivelando un giocatore tutto da scoprire e dotato ...