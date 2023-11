Voci di Gaza – Così vive chi si è spostato al sud | “La notte è il momento più difficile | aspetti l’alba per vedere se esiste ancora il mondo”

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 13 novembre 2023) Per le migliaia di palestinesi che in queste settimane di bombardamenti israeliani hanno lasciato le proprie case e si sono spostate nel sud della Striscia di, per cercare riparo dai raid, la vita è completamente cambiata. Stravolta. “Non riesco a credere quanto fosse facile prima. Aprivo il rubinetto e avevo l’acqua, andavo dal panettiere e avevo il pane” racconta un’operatrice Oxfam che ora condivide con alcuni suoi amici una casa estiva nella zona meridionale della Striscia (il nome è stato omesso per ragioni di sicurezza). In questo audio racconta come si svolgono le sue giornata ora. “Iniziano al, quando tutti insieme ascoltiamo le notizie da una tv accesa grazie all’energia di alcuni pannelli solari. Cosa è successo? Chi potremmo aver perso durante la?”. Poi inizia la faticosa ricerca di acqua e cibo. Infine la ...